Räuber fordert Bargeld

Brückensanierung am Verteilerkreis: Arbeiten beginnen

Trier. In Kürze beginnen die Arbeiten an der Brücke am Verteilerkreis Trier-Nord (A 602). Im Rahmen der Bauarbeiten kommt es an zwei Wochenenden zu Vollsperrungen. Die Bauarbeiten werden rund fünf Monate dauern, bevor es zu einer Pause in den Wintermonaten kommt.