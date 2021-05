Reifen zerstochen und Autos beschmiert

An einem in der Joignystraße vor der Realschule geparkten VW UP wurden im Laufe des Wochenendes zweimal die Vorderreifen zerstochen. Weiterhin wurde an einem in der Einsteinstraße geparkten VW Golf in der Nacht zum Sonntag der rechte Hinterreifen zerstochen. In der Virchowstraße und der Röntgenstraße wurden zwei geparkte PKW durch Farbschmierereien verschmutzt. Alle Tatorte weisen eine räumliche Nähe zu den Schulzentren "Hinter Burg" auf. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0 26 51 / 80 10 an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden.