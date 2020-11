Kollision von Traktor und Pkw

Boos. Am Donnerstagabend, 5. November, sind in Boos ein Traktor und ein Pkw frontal zusammengestoßen. Dabei wurde der Pkw-Fahrer schwer verletzt.Der Traktor war, so die Polizei, gegen 18.30 Uhr, auf der Hauptstraße unterwegs in Fahrtrichtung Kelberg und der Pkw in Fahrtrichtung Mayen. Durch den Frontalzusammenstoß wurde der Pkw-Fahrer schwer verletzt. Der Fahrer des Traktors wurde leicht…