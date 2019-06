"Schauspieler" folgt "Doppelgänger"

Ein erster Polizeihauptkommissar geht und ein Erster Polizeihauptkommissar kommt: So könnte der Wechsel an der Spitze der Polizeiinspektion Mayen auch beschrieben werden. Dann würde aber die menschlich-persönliche Seite zu kurz kommen, denn hinter dem Verwaltungsakt steht die Vita von zwei gestandenen Männern, die nicht nur als Fans des FC Bayern München Gemeinsamkeiten aufweisen.

Joachim Brandscheidt – oder kurz "Brandy" – war seit 1972 bei der Polizei. Bereits in der ersten Beurteilung deutete sich eine Karriere im Polizeidienst an. "Sie waren damals der Lehrgangsbeste", gab Polizeipräsident Karlheinz Maron aus der Personalakte preis. "Er war ehrlich und loyal im Dialog und nah bei den Mitarbeitern", so der Polizeipräsident. Und Manuel Wehrmann, Leiter der Polizeidirektion Mayen, der zusammen mit Brandscheidt und Rink eine polizeiliche Vergangenheit in der Polizeiinspektion Andernach hat, bezeichnete den ehemaligen Chef der Mayener Inspektion als "großes Vorbild". Viel Lob für den Ruheständler, der bei einer Veranstaltung mit Thilo Sarrazin in Mayen einst für genau diesen gehalten wurde. "Warum steht Sarrazin denn in Uniform vor der Tür wurde ich gefragt", erzählte Michael Reißmann vom Personalrat eine Anekdote aus dem Polizeileben Brandscheidts.

Auf den "Doppelgänger" folgt jetzt ein "Schauspieler", denn Lothar Rink gehört in seiner Heimatgemeinde Kaifenheim zum Ensemble der Mundart-Theatergruppe. "Deshalb kann me met mir och Platt schwetze. Mir kummen met enanner klar", machte der neue Inspektionschef ein Angebot an alle, die bei der Polizei in Mayen vorstellig werden. Der Ausflug in die Mundart war für ihn aber auch ein Beispiel für die Wichtigkeit der Kommunikation. "Die ist der Schlüssel zum Erfolg", ist sich Rink sicher, wenn es um den internen Umgang, aber auch um den mit den Bürgerinnen und Bürgern geht. Seine Erfahrungen sammelte er bereits seit 1986, als er nach dem Abitur in Cochem in den Polizeidienst einstieg. 20 Jahre später wird er erstmals in Mayen eingesetzt wo er zunächst als Dienstgruppenleiter und später als Leiter des Sachgebiets Einsatz bei der Polizeidirektion tätig war. "Sowohl seine Fachlichkeit als auch seine soziale Kompetenz lassen mich mit gutem Gefühl sagen: Ich bin sicher, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben, Lothar Rink die Polizeiinspektion Mayen anzuvertrauen", so Polizeipräsident Maron.

Übrigens: Anstelle eines Abschiedsgeschenks wünschte sich Joachim Brandscheidt eine Spende für "Ärzte ohne Grenzen". Dass zu seiner Verabschiedung so viele Kolleginnen und Kollegen extra nach Mayen gekommen waren, dürfte ihm Geschenk genug gewesen sein.

Die Polizeiinspektion Mayen ist für die Verbandsgemeinden Maifeld und Mendig, die Stadt Mayen sowie große Teile der VG Vordereifel und damit für rund 70.000 Menschen zuständig.

Fotos: Pauly