Ris bleibt Intendant

2017 trat Ris die Nachfolge von Peter Nüesch an. Seine erste Spielzeit brachte einen neuen Besucherrekord: 36.443 Menschen erlebten sein Mayener Debüt. Auch im zweiten Jahr in Mayen schrieben die Burgfestspiele unter seiner Intendanz Rekordzahlen: 36.450 Gäste kamen in die Genovevaburg und ins Alte Arresthaus.

Das Programm für 2019 steht schon fest. Als Familienstück wird "Am Samstag kam das Sams zurück" gezeigt und mit "Ernst sein ist wichtig" und "The Rocky Horror Show" wird das Programm auf der Bühne in der Genovevaburg ergänzt. Im Alten Arresthaus kann man "Er ist wieder da" und den Jugendklub mit "Nur Ophelia" erleben.

Mehr Informationen gibt es auch unter www.burgfestspiele-mayen.de

Video-Impressionen aus der Spielzeit 2018: https://www.youtube.com/stadtmayenzeit

