»Rock in Tracht« am Samstag

Erst im (gewünschten) Trachtenoutfit kommt die richtige Stimmung auf. Für den musikalischen Part sorgt bei "Rock in Tracht" die Band "Albfetza". Eine der angesagtesten Partybands in Deutschland, die jede Halle und jedes Zelt zum Beben bringt, hat gleich den zweiten (Okoberfest-) Auftritt in Mayen. Gespielt wird alles, was den fünf Musikern um Sängerin Sonja in die Hände fällt, von der zünftigen Mosch-Polka über die Gipsy Kings, von Helene Fischer und Andreas Gabalier bis zu AC/DC - und das alles im typischen "Albfetza"-Sound. Kaum einer Formation gelingt es, alt und jung gleichzeitig so zu begeistern und in einer Mischung zwischen Harmonie und Partylaune zu vereinen. Die Tickets gibt es an der Abendkasse.

www.eventgarten-mayen.com

Foto: Albfetza