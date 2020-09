»Roter Teppich« für die Kunden

Das Jahr 2020 und die Corona-Pandemie stellten und stellen den stationären Einzelhandel vor besondere Herausforderungen. Mehrere Wochen waren alle Aktivitäten eingestellt und die Folgen sind immer noch nicht vollständig absehbar. Vor diesem Hintergrund kommt nicht nur der Servicewoche, sondern auch die Kampagne »Heimat Shoppen« der Industrie- und Handelskammer Koblenz eine ganz besondere Bedeutung zu.

Mit der Aktion, die von Dieter Klein, Vorstandsmitglied der »MY-Gemeinschaft«, initiiert wurde, wollen die Mayener Einzelhändler und Unternehmen auf ihre Stärke, die besonderen Serviceangebote und -leistungen auf sich aufmerksam machen. »Gerade dieses Jahr – nach dem Lockdown – ist es wichtig, unsere Innenstadt lebendig zu gestalten und Präsenz zu zeigen«, betont Dieter Klein. »Je lebendiger der Einzelhandel und je höher die Qualität und Vielfalt der Angebote, desto besser. Der Einzelhandel ist einer der wichtigsten und prägendsten Wirtschaftszweige für die Attraktivität unserer Stadt Mayen.« Er lädt die Besucherinnen und Besucher der Eifelstadt ein, sich selbst ein Bild von der Leistungsfähigkeit zu machen und insbesondere einen Blick auf die 30 Unternehmen zu werfen, die bei der ersten Servicewoche dabei sind. In diesem Aktionszeitraum sind der Kreativität der Angebote keine Grenzen gesetzt. »Lassen Sie sich überraschen!«, macht die »MY-Gemeinschaft« die Kunden neugierig.

Dr. Wolfgang Schlags, zweiter Vorsitzender Der »MY-Gemeinschaft«: »Wie wichtig der lokale Einzelhandel, aber auch die Gastronomie und Dienstleistungsunternehmen für attraktive und lebenswerte Innenstädte sind, wurde dieses Jahr durch den Lockdown besonders deutlich. Um gerade jetzt ein Zeichen für den Handel und lebendige Stadtzentren zu setzen, beteiligen sich in ganz Rheinland-Pfalz erneut rund 70 Städte und Gemeinden an der von den Industrie- und Handelskammern (IHKs) initiierten Kampagne ,Heimat shoppen‘.«

Höhepunkt der bundesweiten Initiative stellen auch diesmal die Aktionstage am Freitag und Samstag, 11. und 12. September, mit vielen besonderen Angeboten und Projekten dar. Um für einen besseren Infektionsschutz Kundenströme zu entzerren, wird der Aktionszeitraum in diesem Jahr bis Mitte Oktober ausgeweitet.

Auch das beliebte Kinderfest, das in den Vorjahren immer zum Ende der Sommerferien stattfand, bekommt ein neues, reduziertes Gewand. Die Kinder waren aufgefordert, Bastelarbeiten in der Touristinfo abzugeben. Die ausgemalten und ausgeschnittenen Blumen und Bienen werden nun in sechs Schaufenstern in der Innenstadt dekoriert. Hier finden sich am Samstag, 5. September, für die Kinder kleine Rätsel. Diese müssen mithilfe eines Lauf/-Rallyezettels gelöst und in die Losbox in der Touristinfo eingeworfen werden. Tolle Preise warten!