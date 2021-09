Bundesstraße 265 wird zur Einbahnstraße

Gemünd. Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ville-Eifel beginnt am Montag, 13. September, die Sanierungsarbeiten der Hochwasserschäden an der Bundesstraße B265 in Gemünd. Durch das Hochwasser im Juli 2021 wurden, abgesehen von der Fahrbahn der B265 und den Nebenflächen, auch Brückenbauwerke und Ver- und Entsorgungsleitungen zum Teil schwer beschädigt oder zerstört und müssen saniert, instandgesetzt oder ausgetauscht werden.