12. Februar 2020





Schlag gegen die Drogenszene

Mayen. Am Dienstagabend, 11. Februar, sind in Mayen drei Personen vorläufig festgenommen worden. Sie stehen im Verdacht, als Täter oder Teilnehmer fortgesetzten Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen betrieben zu haben.