Schützenfest in Mayen abgesagt

„Wir dürfen das Erreichte in der Corona-Krise nicht leichtfertig gefährden und müssen weiterhin verantwortlich handeln", begründet Brudermeister Jürgen Kreusch die Entscheidung, das Schützenfest abzusagen. In einer Videokonferenz des geschäftsführenden Vorstandes und einer anschließenden schriftlichen Befragung aller Vorstandsmitglieder wurde die Entscheidung einhellig gefällt. Zudem ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht abzuschätzen, ob eine solche Veranstaltung überhaupt genehmigt würde. „Für den Fall, dass im Laufe des Jahres noch auf Bezirks- oder Bundesebene Schützenmajestäten ausgeschossen werden, halten wir uns die Option offen, unsere Könige und Prinzen zu einem späteren Zeitpunkt zu ermitteln. Auch wenn hierüber noch keine Entscheidungen bekannt sind, gehe ich aber stark davon aus, dass in diesem Jahr weder ein Bezirks- noch ein Bundesfest stattfinden wird. Momentan haben die Menschen ganz andere Sorge", so Kreusch. Somit wäre dann auch in Frage gestellt, ob das Schützenfest zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden sollte. Das Herbstabschlussschießen des Schützenbundes Maria Laach, welches am 3. Oktober in Mayen stattfinden sollte, wurde bereits in Einvernehmen mit Bezirksbundesmeister Norbert Steffens auf den 3. Oktober 2021, also um ein Jahr nach hinten verlegt.