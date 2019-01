Schwächeanfall am Steuer

Aus der Richtung Mayen-Kürrenberg kommend erlitt der Mann vermutlich vor der Anschlussstelle Polcher Straße einen Schwächeanfall und geriet nach links auf die Gegenfahrbahn. Nach einem Aufprall in die Leitplanken schleuderte der Pkw in den Straßengraben. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfallhergang verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Führerschein des Mannes wurde von der Polizei einbehalten. Es wurde, so heißt es im Polizeibericht ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Foto: Polizei