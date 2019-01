Das meldet die "Bild"-Zeitung am Freitagnachmittag, 18. Januar. Siewert soll demnach auf David Wagner folgen, der mit Huddersfield in die Premier League aufgestiegen war und in der vergangenen Saison die Klasse halten konnte. In dieser Runde lief es nicht so gut und der Club belegt zurzeit den letzten Platz. Siewert war in dieser Saison Trainer von Borussia Dortmud II in der Regionalliga West.

Archiv-Foto: Pauly