Soldaten "packen ein"

Wer "The Rocky Horror Show" kennt, weiß, dass das Publikum Teil der Aufführung ist und so einiges in der Tasche haben sollte, um aktiv am Bühnengeschehen beteiligt zu sein. Eingefleischte Fans erscheinen sogar im Kostüm. Das Burgfestspiel-Publikum hat die Möglichkeit, alles was man braucht, in einem "Fanbag" an einem Stand am Burgaufgang für fünf Euro zu kaufen: Konfetti, Wasserpistole, Zeitung, Knicklicht, Toilettenpapier und vieles mehr.

Dass die Burgfestspiele diesen Service bieten können, benötigt natürlich Unterstützung. Die Soldatinnen und Soldaten des Zentrums Operative Kommunikation der Bundeswehr in Kürrenberg entwickelten eigens in einer Halle der Kaserne eine "Packstraße". Im Rahmen der Patenschaft mit der Stadt Mayen wurden dort freiwillig und fleißig Tüten befüllt.

Hilfe kam auch vom Verlag für Anzeigenblätter GmbH, der die im Paket enthaltenen Zeitungen druckte und der Faber Fachgroßhandel GmbH, die verschiedene Mitmach-Artikel als Sponsoring beisteuerte. Auch die Verwaltungsmitarbeiter der Stadt Mayen waren aktiv. Verwaltungsleiter Ralf Fuß und Julia Velten recherchierten und steuerten die Beschaffung der verschiedenen Utensilien, um die Fan-Pakete so attraktiv wie möglich zu gestalten.

Intendant und Regisseur Daniel Ris freut sich schon auf alle Fans, die aktiv mitmachen. Deshalb bekommen die ersten 10 Besucher, die bei der Premiere am Samstag, 20 Uhr, kostümiert erscheinen, von ihm höchstpersönlich am Einlass ein Fan-Paket als Geschenk überreicht.

Tickets für die Burgfestspiele gibt es online unter www.burgfestspiele-mayen.de, bei Bell Regional, Touristikcenter, Rosengasse 5, 56727 Mayen, unter der Ticket-Hotline: 0 26 51 / 49 49 42 oder unter tickets@touristikcenter-mayen.de.