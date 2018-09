Solidarität mit Bergleuten

Maskierte rauben 67-Jährigen in dessen Wohnung aus

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Am Sonntag, 9. September, gegen 21.15 Uhr kam es in der Hauptstraße in Bad Neuenahr-Ahrweiler in der Hauptstraße zu einem Raubüberfall auf einen 67-jährigen Mann. Ein Täter drang über die Eingangstür, ein Weiterer über die Terassentür in die Wohnung ein.