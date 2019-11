Sonderveröffentlichung zum Mayener Weihnachtsmarkt

Schöne Stunden an Eifeler Krippen

Höfen. In Staunen versetzen ist die große Kunst von Reiner Jakobs. Der singende Hirte hat mit einer eifrigen Helferschar wieder eine einzigartige Landschaftskrippe in die Höfener Pfarrkirche gezaubert. Aber auch in Konzen haben fleißige Handwerkerdie Herberge der heiligen Familie sehr anschaulich in der Pfarrkirche platziert.