Sparkassen-Riesling 2020: Hatzenporter Weine überzeugten

Zur Probe, die dieses Mal in "Löffel's Landhaus" in Münstermaifeld ("auf den Moselhöhen") stattfand, wurden 30 Weine von 17 Winzern eingereicht. In der ersten Proberunde wurden die Weine durch Offizialprüfer und Weinspezialisten aus der Gastronomie in Form einer Qualitätsweinprüfung nach Punktzahlen bewertet. Die zwölf bestbewerteten Weine kamen dann in die zweite Proberunde, an der vierzehn weitere Jurymitglieder teilnahmen. Hierzu zählten neben Landrat Dr. Alexander Saftig, Verbandsgemeindebürgermeister Bruno Seibeld, Ortsbürgermeister der teilnehmenden Orte, Pressevertreter, KSK-Filialleiter in Münstermaifeld Martin Steinsiek sowie KSK-Verwaltungsratsmitglied Claudia Blotzki.

Karl-Josef Esch, Vorstandsvorsitzender der KSK Mayen, begrüsste die Jury zur Weinprobe 2020. „Wir sind stolz darauf, mit unserem Wettbewerb die kleine Weinbauregion in unserem Geschäftsgebiet unterstützen zu können. Auf diese Weise ehren wir die Winzer und ihre Weine, die dies dank ihrer hervorragenden Qualität verdient haben“, so Karl-Josef Esch weiter. Eine Herausforderung war, den Wettbewerb auch in Zeiten von Corona unter Einhaltung der entsprechenden Hygieneauflagen durchzuführen.

Aus den besten drei Rieslingen konnte in der finalen Runde der 219er Hatzenporter Burg Bischofstein Riesling Qualitätswein aus der Steillage feinherb vom Winzerhof Gietzen aus Hatzenport zum Sieger gekürt werden.

Den zweiten Platz belegte der 2019er Hatzenporter Kirchberg Riesling Qualitätswein halbtrocken vom Weingut Brunnenhof, Klaudia und Bernhard Ibald aus Hatzenport, gefolgt auf Platz drei, dem 2019er Hatzenporter Im Trischelsberg Riesling Qualitätswein trocken vom Weinbau Im Trischelsberg, Mülheim-Kärlich.

Die Siegerehrung findet voraussichtlich im Oktober ebenfalls im Restaurant Löffel´s Landhaus in Münstermaifeld statt. Vor dem Hintergrund der aktuellen Coronaauflagen dann jedoch in einem anderen Rahmen als in den Vorjahren.