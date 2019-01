Startschuss für das VHS-Semester

Jugendliche entwenden hohen Geldbetrag

Gerolstein. Eine Frau verlor am Montag, 28. Januar, in der Sarresdorfer Straße ihre Geldbörse. Zwei Jugendliche fanden diese wohl und nahmen das Geld aus dem Portemonnaie an sich. Die Polizei sucht jetzt nach den beiden mutmaßlichen Tätern.