Steinhauer reduzieren Programm

Aktive Autoknacker

Remagen. Wie die Polizeiinspektion Remagen jetzt mitteilt, kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag, 6. auf den 7. April 2020, zu einer Serie von Pkw-Aufbrüchen. Offenbar war eine Bande in Remagen - vor allem in den Stadtteilen Oberwinter und Bandorf - unterwegs und versuchte sich an mindestens 15 Fahrzeugen. In einer Reihe von Fällen blieb es beim Versuch, aus mindestens sechs Fahrzeugen aber entwendeten die Täter kleinere Münzgeldbeträge, Geldbörsen samt Kreditkarten, aber auch Werkzeuge und weitere Gegenstände.