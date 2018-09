SWR1 mit "gläsernem Studio" in Mayen

Welche sind die 1.000 Lieblingssongs der Hörerinnen und Hörer in Rheinland-Pfalz? SWR1 sucht wieder die beliebtesten Hits im Land. Bis Donnerstag, 20. September, können die SWR1 Hörerinnen und Hörer unter anderem im Internet unter SWR1.de/rp abstimmen. Ab Dienstag, 25. September, wird es spannend: Der Countdown läuft! Am Samstag, 29. September, steht fest: Welcher Hit hat es im Jahr 2018 auf Platz 1 geschafft? Am Abend feiern die SWR1 Hörer zusammen mit dem SWR1-Team die große Hitparadenparty im "Tannenhof" in Hambuch.

Foto: Kruft