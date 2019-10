...und wieder ein Besucherrekord

37.728 Zuschauerinnen und Zuschauer wollten die insgesamt 127 Vorstellungen der Festspielaison 2019 sehen. Insbesondere "The Rocky Horror Show", inszeniert von Daniel Ris, begeisterte das Publikum. 14.144 Karten wurden für das Kult-Musical ausgegeben. Mit einer Auslastung von 95,3 Prozent geht die "Rocky Horror Show" damit als erfolgreichstes Stück aller Zeiten in die Geschichte der Burgfestspiele ein. "Ernst sein ist wichtig", unter der Regie von Carola Söllner, blieb mit 67 Prozent Auslastung leicht hinter den Erwartungen zurück. Aber auch hier gehen die Besucherzahlen in die Tausende: 6.496 Menschen besuchten die Komödie von Oscar Wilde, die auch mit ihrem Gastspiel auf der Reichsburg in Cochem 290 Zuschauerinnen und Zuschauer in ihren Bann zog. Sehr erfreulich waren auch die Besucherzahlen des Familienstücks "Am Samstag kam das Sams zurück". Inszeniert von der stellvertretenden Intendantin Petra Schumacher legte das Kinderstück eine Punktlandung hin: Mit 86,6 Prozent Auslastung und 11.620 Besuchern war es wieder ein höchst erfolgreiches Kindertheater auf der Genovevaburg und dies, obwohl zwei ausverkaufte Vorstellungen ausfallen mussten, die nicht nachgespielt werden konnten.

Auch die Kleine Bühne im Arresthaus war 2019 weiter auf Erfolgskurs. "Er ist wieder da" unter Mirko Böttchers Regie war mit 2.721 Zuschauern zu 96,9 Prozent ausgelastet und übertraf damit alle Erwartungen. Das Konzept der "Festspiel-Extras" ging ebenfalls sehr gut auf. Comedy-Burg, Lesungen und Schauspiel waren fast immer ausverkauft und konnten die Kalkulation oftmals nicht nur erreichen, sondern übertreffen.

Das Fazit der Saison 2019: Voller Erfolg auf ganzer Linie! Der Vorverkauf für die Burgfestspielsaison 2020 startet in wenigen Wochen. Weitere Informationen zu den Mayener Burgfestspielen gibt es unter www.burgfestspiele-mayen.de.

Archiv-Foto: Walz