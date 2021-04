Unfall mit Rollerfahrer

Neue Masken-Regeln im ÖPNV

Kreis Mayen-Koblenz. Die sogenannte "Bundes-Notbremse" bringt auch für die ÖPNV-Nutzung im Landkreis Mayen-Koblenz Neuerungen. So ist nach dem Infektions-Schutz-Gesetz nun in Bussen und Bahnen in Gebieten, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt, das Tragen einer FFP2-Maske verpflichtend. Eine medizinische Maske ist in diesem Falle nicht mehr ausreichend. Das teilt der Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH (VRM) mit.

