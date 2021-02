+++ Update +++ Unfall auf B 262

We hire only the Write My Report For Me Do My Homework For Me, which we know shows in the quality of the dissertations they produce. Our writers are all qualified meaning theyve been where you are now whether thats as a university student with an urgent need for a top rated dissertation or as a college graduate or undergraduate or even a high school student who is planning ahead for their academic Es kam zur Kollision mit einem in gleicher Richtung fahrenden Pkw. Die Unfall-Pkw schleuderten mit hoher Geschwindigkeit gegen die Schutzplanken und verursachten ein Trümmerfeld bzw. Fahrbahnverschmutzung auf einer Strecke von mehreren hundert Metern. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. An der Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden. Durch umherfliegende Trümmerteile entstand geringer Sachschaden an einem auf der Fahrspur des Gegenverkehrs befindlichen Pkw. Die B 262 war in zwischen Mayen und Mayen-Hausen (in Richtung Mendig) bis 16.05 Uhr voll gesperrt. Auch an der BAB-Anschlussstelle Mayen/A 48 zur B 262 musste zeitweise eine Vollsperrung eingerichtet werden. Das Unfallereignis erforderte den Einsatz von Kräften der Polizei Mayen/Autobahnpolizei Mendig/Feuerwehr Mayen/DRK sowie der Straßenmeisterei Mayen.