Veranstaltergemeinschaft Mayen unterstützt Welterbemarkt

Mit dieser Unterstützung wird das Musikprogramm am Oktogon durchgeführt: Am Samstag kann man drei Straßenmusiker zwischen 11 und 17 Uhr erleben, sonntags tritt der Pianospieler Heinz Lustner von 11.30 bis 13 Uhr und von 15 bis 17 Uhr Steven Fischer aus Mayen am Oktogon auf.

Auch die Beschallung all dieser Termine sowie des Ökumenischen Gottesdienstes am Sonntag um 10.30 Uhr und die Vorstellung von „Der gestiefelte Kater“ durch das Figurentheater Künster am FORUM am Samstag um 15 Uhr werden durch die Veranstaltergemeinschaft unterstützt.

„Ich bin unseren Partner hierfür sehr dankbar und froh, dass wir in diesen Zeiten gemeinsam etwas auf die Beine stellen konnten“, so Oberbürgermeister Wolfgang Treis.