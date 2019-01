Verdienstorden für ein karnevalistisches Urgestein

Spendabler Kerner und "grenzenloses" Prinzenpaar begeistern

Stadt Trier. Eines ist sicher: die 26. Verleihung des Kaiser-Augustus-Ordens in der Trierer Europahalle wird als eine ganz besondere Gala-Veranstaltung in die Annalen der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK) eingehen. Zum einen, weil mit Prinz Pierrot I. und Prinzessin Marie-Claire I. - Motto: "In Trier ist was los - mit uns auch grenzenlos!" - erstmals zwei gebürtige Luxemburger das Trierer Stadtprinzenpaar stellen und mit viel Charme und Herzlichkeit die Herzen der Galagäste im Sturm eroberten. Zum anderen, weil mit dem bekannten Sportmoderator Johannes B. Kerner erstmals ein Ordensträger sein Preisgeld - immerhin 5.555,55 Euro - spontan aus eigener Tasche verdreifachte und so gleich mehrere soziale Institutionen in der Region mit einer großen Spende bedacht werden können. Da es sich auch die Volksbank Trier als Sponsor des Preisgeldes und Laudatorin und Bundesjustizministerin Katarina Barley nicht nehmen ließen unter den Beifallstürmen der über 1000 Galagäste das Preisgeld aus eigenen Taschen um jeweils 1.111,11 Euro aufzustocken, dürfen sich folgende Institutionen über die Rekordsumme von jeweils 7.777, 77 Euro freuen: Nestwärme e.V., der Förderverein krebskranke Kinder Trier e.V. und die Rollstuhlbasketballer der Doneck Dolphins Trier. Ausführlicher Bericht zu einer denkwürdigen Galaveranstaltung folgt. Fin/Fotos: Schwarz/Finkenberg