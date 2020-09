Verkaufsoffener Sonntag beim Welterbemarkt

In Zeiten steigender Infektionszahlen können Veranstaltungen nicht in der gewohnten Form stattfinden: Dank einem ausgearbeiteten Hygienekonzept muss man in Mayen aber nicht vollständig auf das traditionelle Stein- und Burgfest verzichten. Es findet am 2. Septemberwochenende als alternative Outdoor-Veranstaltung unter dem Titel „Welterbemarkt“ statt. In den Burggärten findet man samstags und sonntags, jeweils von 11 bis 18 Uhr, den Bauernmarkt, auf dem oberen Marktplatz den Handwerkermarkt. Auf dem Marktplatz gibt es außerdem einen Biergarten, ein Kinderkarussell und weiteres Programm.

Das Gelände des Handwerker- und Bauernmarktes ist umzäunt mit einem zentralen Ein- und Ausgang. Auf dem Gelände muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Die Geschäfte öffnen am Sonntag, 13. September, in der Zeit von 13 bis 18 Uhr.