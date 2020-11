Corona-Ausbruch im Seniorenzentrum Alf

Alf. Die Corona-Pandemie greift weiter um sich: Nachdem bereits in dieser Woche an einem Tag 21 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden registriert wurden, werden nun immer mehr soziale Einrichtungen von dem Virus „heimgesucht“. Vergangene Woche ist es, neben dem Ausbruch in Faid und Brauheck, zu einem Ausbruch im Seniorenzentrum St. Josefsheim in Alf gekommen. Hier sind vier Bewohner und sechs Mitarbeiter betroffen. Weiterhin gibt es einen Fall in einem Seniorenzentrum in Cochem. Zudem sind drei Erzieherinnen aus drei verschiedenen Kindergärten (Bullay, Alf, Masburg) positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Die Kinder wurden alle unmittelbar in Quarantäne versetzt und werden getestet. Der Kindergarten in Alf bleibt aus diesem Grund bis zum 14. November geschlossen. Die Corona-Pandemie greift weiter um sich: Nachdem bereits in dieser Woche an einem Tag 21 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden registriert wurden, werden nun immer mehr soziale Einrichtungen von dem Virus „heimgesucht“. Vergangene Woche ist es,…

weiterlesen