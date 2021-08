Versteigerung für Hochwasseropfer

»Pop-Up-Stores« sollen als Übergangslösung dienen

Bad Neuenahr-Ahrweiler. In der Kreisstadt sollen Geschäfte, Gastronomen und weitere Betriebe über den Winter in Zelten oder Containern öffnen können.Die Wirtschaft in der Kreisstadt ist nach der Flutkatastrophe schwer getroffen. Der größte Teil der Betriebe ist betroffen, etliche müssen ganz neu aufbauen. »Wir möchten aber zeitnah wieder wirtschaftliches Leben in Bad Neuenahr-Ahrweiler…