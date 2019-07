Arkriders aus Basingstoke machten Stopp in Euskirchen

Euskirchen. 30 Radfahrer aus Euskirchens englischer Partnerstadt Basingstoke and Deane haben am Sonntag, 21. Juli, einen Stopp auf dem Alten Markt eingelegt. Die „Arkriders“ kamen am letzten Tag ihrer fünftägigen Charity-Radtour zugunsten des geplanten „Ark Cancer Centre“, einem Krebszentrum, das in Nord-Hampshire errichtet werden soll, durch Euskirchen.