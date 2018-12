Vier Lose für einen "Suzuki"

Unbekannter beschädigt Verkehrsschild und flüchtet

Ahrbrück. Ein unbekannter Fahrer beschädigte am Freitagabend, 21. Dezember, ein Verkehrsschild in Ahrbrück. Der Fahrer flüchtete vom Unfallort. Am Freitag, 21. Dezember, wurde zwischen 18.30 Uhr und 19.05 Uhr in Ahrbrück ein beleuchtetes Schild über einem Fußgängerüberweg beschädigt. Das zerstörte Schild fiel anschließend auf die Fahrbahn. Mehrere Verkehrsteilnehmer fuhren im Anschluss über…