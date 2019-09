jk 08. September 2019 Artikel teilen





Vier Polizisten durch alkoholisierte Männer verletzt

Mayen. In der Nacht zum Sonntag, 8. September, 7 Uhr, wurden Beamte der Polizeiinspektion Mayen, zu einem Zechbetrug in eine Gaststätte in der Neustraße in Mayen gerufen.