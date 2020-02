Vollsperrung der B 262

Reisegruppe verunglückt auf Autobahn

Waxweiler. Am Mittwoch, 12. Februar, fuhr eine Reisegruppe gegen 17.30 Uhr, mit insgesamt 16 Personen in zwei Kleinbussen, die A60 aus Richtung Belgien kommend in Fahrtrichtung Bitburg. Kurz vor der Abfahrt Waxweiler kam der 24-jährige koreanische Fahrzeugführer des vorausfahrenden Kleinbuses aufgrund winterglatter Fahrbahn und Sommerreifen ins Rutschen und prallt in die rechtseitige Leitplanke.