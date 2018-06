Von der analogen zur digitalen Welt

Als die Geschäftsstelle der "Volksbank RheinAhrEifel" am Mayener Markt wegen Umbaus geschlossen wurde, formierte sich Widerstand. "Es gab Proteste aus der Bevölkerung. Wir hätten den Umbau vielleicht frühzeitiger kommunizieren müssen", gab sich der Vorstandsvorsitzende Elmar Schmitz selbstkritisch. Dass die grundsätzliche Entscheidung aber richtig sei, davon ist der "Volksbank"-Chef absolut überzeugt. "Wir bauen die Bank um, nicht ab. Das entspricht auch dem Nutzungsverhalten unserer Kunden. 70 Prozent der Konten werden mittlerweile online geführt. Am Markt in Mayen entsteht die modernste SB-Filiale im Geschäftsgebiet", so Schmitz.

Arbeitsplätze wurden nicht abgebaut. Die Mitarbeiter wechselten in die Hauptstelle in der St. Veit-Straße, nach Mendig und nach Polch, betont der Vorstandsvorsitzende. In den Umbau der Filiale investiert die Bank rund 330.000 Euro - unter anderem in zwei Geldautomaten, einer davon mit Ein- und Auszahlmöglichkeit, einen Kontoauszugsdrucker sowie in ein Überweisungsterminal. Geschäftskunden profitierten von zwei Münzgeldautomaten - für die Ausgabe von Münzrollen und um Kleingeld einzuzahlen. Erstmals zum Einsatz komme ein Terminal über das Kunden die Möglichkeit haben, sämtliche Funktionen der Online-Filiale - bis hin zu einer Video-Verbindung ins Kunden-Service-Center - zu nutzen.

Fotos: Pauly

