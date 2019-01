"W gourmet" schließt zum 17. März

"Schweren Herzens" habe er den Entschluss gefasst, sein Restaurant zu schließen. Demnach war es auch keine Entwicklung die sich in den letzten Monaten abgezeichnet habe, sondern bereits seit Jahren festzustellen war. Jurecz: "Immer wieder habe ich mich gemeinsam mit Jupp Wagner gegen eine Schließung des Restaurants entschieden, da wir stets mit Herzblut für die Gäste in der Küche standen. Betriebswirtschaftlich ist das Restaurant jedoch schon lange nicht mehr tragbar."

Die offizielle Schließung soll nun zum 17. März erfolgen. Christian Jurecz: "Nach den jährlichen Betriebsferien vom 4. Februar bis 5. März werden wir das Restaurant noch einmal für zwei Wochen bis zum Sonntag, 17. März, öffnen." Zukünftig will sich Jurecz "mit Emotion und Leidenschaft" auf sein Kerngeschäft "Catering" konzentrieren. "In unserer Event- und Produktionsküche im ,MHT Gewerbepark / Am Wasserturm' sind bereits alle Weichen dafür gestellt, so dass wir weiterhin am Standort Mayen festhalten können", so der Geschäftsführer.

Für die Eifel-Stadt Mayen bedeutet die Schließung des Restaurants "W gourmet" einen Imageverlust. Dementsprechend enttäuscht ist auch Oberbürgermeister Wolfgang Treis. "Ich bedauere diese Entwicklungen sehr, vor allem deswegen, weil solche Lokale immer auch interessante Leute in die Stadt bringen, beziehungsweise interessante Leute auf unsere Stadt Mayen aufmerksam werden." Gerade die Gastronomie trage erheblich zu der "Aufenthaltsqualität einer Stadt" bei. Treis werde in den nächsten Tagen das Gespräch mit den Verantwortlichen des Restaurants suchen, um zu erfahren, woran es genau gelegen habe, dass der Betrieb in der Innenstadt schließt.

Foto: Archiv