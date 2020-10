Unter dem Motto "Wegwerfen? Denkste!" wollen die Aktiven des "Repair Cafés" dabei helfen, dass in Mayen und Umgebung etwas weniger weggeworfen werden muss. Die Idee zu solchen Repair-Cafés stammt aus Amsterdam, wo es "Stichting Repair Café" genannt wird. Das Konzept wird mittlerweile in vielen Ländern, auch über die europäischen Grenzen hinaus, umgesetzt. Auch in Deutschland werfen wir unfassbar viel weg. Auch Gegenstände, denen fast nichts fehlt und die nach einer einfachen Reparatur wieder ordentlich zu gebrauchen wären. Mit dem "Repair-Café" wollen wir das ändern, so der Tenor der ehrenamtlichen Unterstützer/innen.

Außerdem wollen sie auch zeigen, dass Reparieren Spaß macht und oft ganz einfach ist. Kleine Elektrogeräte wie Mixer, Toaster, Föhne oder Lampen, aber auch Staubsauger, Radios oder Plattenspieler sind der Renner. Nicht alles kann vor Ort repariert werden. Doch dann bekommen die Besucher auf alle Fälle einen Tipp, wie oder wo eine Reparatur möglich wäre. Das "Repair-Café" leistet "Hilfe zur Selbsthilfe" und es wird immer gemeinsam nach einer gangbaren Lösung oder Alternativen gesucht. In einer geselligen Atmosphäre, mit Kaffee und Kuchen, können Wartezeiten überbrückt oder Kontakte geknüpft und nette Gespräche mit anderen Besuchern geführt werden.

Das nächste "Repair Café" findet am Freitag, 30. Oktober, von 15 bis 17 Uhr, in der Bäckerstraße 12 in Mayen statt. Aufgrund der aktuellen Situation ist eine Anmeldung erforderlich: Katholische Familienbildungsstätte Mayen e.V., Telefon 0 26 51 / 68 00.

www.fbs-mayen.de