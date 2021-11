Weitere Informationen zur Evakuierung

Hierfür ist im Radius von 300 Metern rund um die Fundstelle die Innenstadt zu evakuieren. Betroffen sind rund 1900 Bewohnerinnen und Bewohner sowie diverse Gewerbetreibende im Innenstadtgebiet.

Die Evakuierung beginnt um 8 Uhr. Spätestens um 10 Uhr müssen alle Bewohnerinnen und Bewohner das Evakuierungsgebiet verlassen haben.

Es werden Notunterkünfte in der Sporthalle Hinter Burg und in der Sporthalle der Realschule, Joignystraße, eingerichtet für alle Bürgerinnen und Bürger, die nicht anderweitig unterkommen können. Die Einhaltung der Coronaregeln ist zu gewährleisten. Ein Buspendelverkehr zu den entsprechenden Sporthallen wird ab 8 Uhr eingerichtet. Bei Bedarf finden Sie sich bitte an folgenden Haltestellen ein: Bushaltestelle Boemundring, Bushaltestelle St. Veit Straße (Berufsbildende Schule) oder ZOB, Habsburgring.

Auch die Geschäfte sowie der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz werden am Samstagvormittag zunächst nicht geöffnet. Das Eifelmuseum sowie der Adventmarkt in der Genovevaburg bleiben am Samstag komplett geschlossen.

Sobald die Entschärfung erfolgreich durchgeführt wurde, wird dies über die örtliche Presse, auf www.mayen.de/bombenfund sowie dem städtischen Facebook-Kanal www.facebook.com/StadtMayen veröffentlicht. Außerdem erfolgt ein Sirenenalarm.

Für alle, die sich nicht online informieren wollen bzw. können oder die weitergehende Fragen haben, ist auch ein Bürgertelefon eingerichtet, welches heute bis 22 Uhr und morgen wieder ab 7 Uhr besetzt ist. Das Bürgertelefon ist unter 0 26 51 / 88 60 00 erreichbar. Alternativ können auch die 0 26 51 / 88 10 04, 88 10 16 oder 88 62 06 gewählt werden.