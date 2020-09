Welterbemarkt mit verkaufsoffenem Sonntag

Der "Welterbemarkt" ist ein schöner Titel, der der Bewerbung der Region zum »Welterbe Eifeler Mühlsteinrevier« gerecht wird. So sieht das Event am zweiten September-Wochenende etwas anders auch. Dank des schönen Spätsommerwetters zieht es viele Besucher in die Stadt, die besonders gerne die Angebote der Außengastronomie wahrnehmen. In den Burggärten findet sich ein Bauern- und Handwerkermarkt mit Honig, Schafsprodukten, Auto- und Rasenmäherausstellung sowie Greifvogelschau (finanziert von der Firma Karst) und Bürgerschießen der Mayener Bogenschützen. Für das leibliche Woche ist ebenfalls bestens gesorgt.

Es wurden Einbahnregelungen getroffen, die ein Entgegenkommen zu unterbinden - überwacht von Security-Mitarbeitern.