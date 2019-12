Wandertouren des Eifelvereins Daun

Daun. Zwischen Weihnachten und Neujahr bietet der Eifelverein Daun noch zwei verschiedene Wandertouren an. Am Samstag, 28. Dezember, lädt der Eifelverein Daun zu einer Ganztagswanderung auf dem 2-Bäche-Pfad ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Forum Daun. In Fahrgemeinschaften geht es zum Parkplatz an der Oberscheidweiler Mühle. Hier beginnt die Wanderung und…