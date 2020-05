Werden Sie Shopping-Lady!

Schmierereien an Turnhalle

Nachtsheim. Unbekannte haben zwischen Dienstag, 28. April, und Montag, 4. Mai, die Turnhalle der Realschule plus in Nachtsheim beschmiert. Der oder die Täter sprühten mit schwarzer Farbe mehrere Schriftzüge und Symbole an die rückwärtige Wand sowie auf die Eingangstafel der Turnhalle der Schule im Greimerstälchen. Hinweise an die Polizei in Mayen unter: 0 26 51 / 80 10. Foto-Collage:…