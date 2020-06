"Wir lieben Technik" eröffnet

In das ehemalige Ladenlokal von "Technik-Profis Geiermann" kommt mit "Wir lieben Technik" frischer Wind. Das innovative Geschäftskonzept aus dem Hause Brömmelhaupt bringt nicht nur eine moderne Einkaufsatmosphäre, sondern vor allem ein zeitgemäßes Angebot qualitativer Elektronikfachartikel in Kombination mit einem umfassenden Servicepaket mit sich. Jetzt eröffnete das Geschäft mit dem altbekannten Team als "Wir lieben Technik Geiermann".

Erstklassige Serviceleistungen

Alle Mitarbeiter sind sich einig: „Wir möchten DER regionale Ansprechpartner für Technikfragen werden und individuelle Kundenwünsche erfüllen". Um diesem Anspruch nachzukommen, bietet das achtköpfige Team um Filialleiter Markus Kahler den Anwohnern von Mayen nicht nur ein hochwertiges Sortiment, sondern auch ein umfangreiches Servicepaket an Dienstleistungen. Die persönliche Beratung auf Augenhöhe steht dabei im Vordergrund und wird durch einen Reparaturservice in der hauseigenen Werkstatt und Hausbesuche für die Beratung im eigenen Zuhause ergänzt. Neben den versierten Mitarbeitern auf der Verkaufsfläche, sind die Techniker im Team unerlässlich für das umfassende Serviceangebot. Sie sorgen für eine fachkundige Installation der Geräte und eine schnelle Reparatur in der hauseigenen Werkstatt.

Facelift für Elektrogröße

Das 300 Quadratmeter große und seit 1938 bestehende Geschäft in der Göbelstraße wurde in Eigenregie umfassend renoviert und erstrahlt in einem ganz neuen Licht. Die Verkaufsfläche wurde offener und einladender gestaltet. Einzelne Warenbereiche werden nur noch durch Säulen leicht voneinander abgegrenzt. Der Laden hat sich deutlich verjüngt. Ein besonderes Highlight ist die Showküche, die die Kompetenz der Mayener Technikexperten in Sachen Einbaugeräte demonstriert. Die großen Schaufenster bringen viel Licht in den Laden und werden je nach Produktthematik liebevoll dekoriert.

Überzeugendes Sortiment

Aber nicht nur optisch hat sich in der Filiale einiges getan. Neben den altbekannten Abteilungen für Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik und Satellitentechnik, finden Kunden einen Bereich mit hochwertigen Kaffeevollautomaten und Siebträgermaschinen vor. Mit dem Shop-in-Shop-Konzept "esperto" demonstriert der Händler sein Fachwissen im Kaffeesegment. „Die Modernisierung der Verkaufsfläche haben wir als Anlass genommen, unser Sortiment zu überarbeiten und zu straffen", erklärt Markus Kahler. „Wir haben uns auf hochwertige Markenprodukte konzentriert, die langlebig und bedienerfreundlich sind und den Kunden einen echten Mehrwert bieten."

Eine besondere Eröffnung

Zur Neueröffnungsfeier gab es Besuch von Oberbürgermeister Wolfgang Treis, der selber langjähriger Kunde bei Technik-Profis Geiermann war. Für Dominik Wassong, der die Eröffnung in seiner neuen Position als Leiter von Wir lieben Technik begleitet, ist dies eine besondere Geste: „Der Besuch von Herr Treis zeigt, dass der Elektrofachhandel fest zu Mayen gehört und eine wichtige Rolle für die Anwohner spielt. Wir sind uns großer Verantwortung bewusst und möchten weiterhin Ansprechpartner Nummer eins für alle Technikliebhaber in Mayen sein". Auch wenn die Eröffnung aufgrund des Corona-Virus nicht in dem Rahmen realisiert werden konnte, den sich Markus Kahler und sein Team gewünscht hätten, sind alle froh, ihre Türen ab sofort wieder für die Kunden öffnen zu können. Die geltenden Sicherheits- und Hygienebestimmungen werden durch Plexiglasscheiben an Verkaufstheken, Abstandskennzeichnungen und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vor Ort umgesetzt. Auch für Robert Drosdek, den Geschäftsführer von Brömmelhaupt, ist die Eröffnung von "Wir lieben Technik Geiermann" ein besonderes Anliegen: „Wir glauben fest an den beratungsstarken Fachhandel und dessen erfolgreiche Zukunft. Mit der Eröffnung in Krisenzeiten beweisen wir Mut und Stärke für den Fachhandel."