Wirtschaftsjunioren MY-Eifel laden zum PolitikgesprÃ¤ch

professional writers source site guide to writing the perfect essay homework help martin luther king In dieser Austauschrunde möchten die Wirtschaftsjunioren die Kandidaten persönlich kennenlernen sowie die politischen Forderungen und Vorstellungen der jeweiligen Partei für die Landtagswahl im März 2021 erfahren. Die Themen wie Stabilisierung der Innenstädte, die duale Berufsausbildung und Klima- und Energiepolitik stehen hier im Fokus des Gesprächs.

college application essay writing service my Research Papers On Prayer In Schools i need help with my high school essay term paper writers needed Es nehmen teil:

Whetstone Library Homework Help Center at 100% Best Custom Essay Writing Service. Buy college essays of Top quality only Dr. Alexander Wilhelm (SPD)

Torsten Welling (CDU)

Luca Maximilian Lichtenthäler (FDP)

Birgit Meyreis (GRÜNE)

Dr. Rainer Schneichel (FREIE WÄHLER)

„Uns als Wirtschaftsjunioren ist es wichtig auf kommunaler politischer Ebene aktiv zu sein und in den Austausch zu kommen. Wir verfolgen die wesentlichen politischen Entwicklungen, um somit unsere eigenen Ideen und Impulse einzubringen“, so der WJ MY-Eifel Kreissprecher Guido Braun-Ragusa.

Die Veranstaltung wird live über Facebook und Youtube über den Wirtschaftsjunioren-Kanal „WJ MY-Eifel“ gestreamt und im Nachgang abgespeichert. Über folgenden Link gelangen Sie zum Facebook Livestream www.wj-my-eifel.de/livestream, alle weiteren Informationen ehrhalten Sie unter www.wj-my-eifek.de.