Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Mayen. Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Dienstag, 10. November, zwischen 7.20 und 11.20 Uhr, auf einem Parkplatz in der Breslaustraße in Mayen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte mit seinem Fahrzeug, vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken, einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. An dem geparkten Auto entstand leichter Sachschaden. Der Fahrzeugführer oder Zeugen, welchen…