175.000 Besucher zu Gast

Alexandra Runge-Schulze war sichtlich überwältigt und freute sich sehr, als der stellvertretende Vorsitzende des Tourismusverbandes Vulkanregion Laacher See, Alexander Rüber, ihr einen Übernachtungs-Gutschein für zwei Personen im "Hotel Hansa" in Mendig überreichte. Zudem erhielt die Besucherin den neuen Laachus-Reisekoffer, der zahlreiche Informationen und ein Quiz zu den touristischen Attraktionen der Region enthält. Auch der Vorsteher des Zweckverbands Ferienregion Laacher See, der Pellenzer VG-Bürgermeister Klaus Bell, sowie die Geschäftsführerin, Sarah Radermacher, ließen es sich nicht nehmen, der 175.000 Besucherin seit der Eröffnung der Tourist-Info in Maria Laach im Jahr 2015, zu gratulieren.

Die Besucherzahlen belegten nach wie vor, dass Maria Laach und der Laacher See ein beliebtes Freizeit- und Urlaubsziel darstellen. In dieser Saison konnten bereits 25.000 Besucher in der Tourist-Info begrüßt werden. Der Mai 2018 war mit knapp 8.600 Besuchern der bislang besucherstärkste Monat.

Foto: Zweckverband Vulkanregion Laacher See

www.vulkanregion-laacher-see.de