24-Jährige schwer verletzt

Nach Überfall in Kenn: Polizei fahndet nach Haupttäter

VG Schweich. Bereits am 5. November 2018 haben zwei Männer versucht eine Frau in Kenn zu überfallen. Der Hund der Frau biss einen der Täter und verhinderte so vermutlich Schlimmeres. Die Polizei fahndet nun mit einem Phantombilder nach dem Haupttäter.