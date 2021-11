3G-Regelung im Rathaus

Unvergessliche Dinner-Abende

Bullay. Die "Mein Lokal, Dein Lokal"-Konkurrenten von der Mosel kochten in den vergangenen Tagen gemeinsam.Im Oktober haben das "Boutique Hotel Moselgarten" in Bullay, das "Esszimmer by MyPlace" in Lautzenhausen, das "Litziger Lay" in Traben-Trarbach, die "Wunderlampe" in Trier und das "Wine & Dine – Villa Melsheimer" in Reil um den Wochensieg in der…

weiterlesen