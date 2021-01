500.000 Euro fÃ¼r Backofenbauer

Discuss the workings and policies of this site to other courses An Outline For A Book Report offered in a very similar to a crisis. How to purchasliterary Wirtschaftsminister Dr. Volker Wissing hat einen entsprechenden Förderbescheid unterzeichnet. "Forschungs- und Entwicklungsvorhaben tragen zu nachhaltigem wirtschaftlichem Wachstum, erhöhter Wettbewerbsfähigkeit und zur Sicherung von Arbeitsplätzen bei", zeigte sich der der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister überzeugt. "Mit den Fördermitteln des einzelbetrieblichen Innovations- und Technologieförderungsprogramms Rheinland-Pfalz InnoTop mindern wir für die Unternehmen das finanzielle Risiko bei der Durchführung entsprechender Vorhaben und setzen wichtige Impulse, damit noch mehr in Forschung und Entwicklung investiert wird. Die Firma ,Heuft Thermo-Oel GmbH & Co. KG' zeigt uns mit ihrem Vorhaben, dass Innovationen und Ressourcenschutz Hand in Hand gehen und ihr innovatives Projekt gleichermaßen gut für die Wirtschaft und für die Umwelt ist", so Dr. Wissing.

Die Firma "Heuft Thermo-Oel GmbH & Co. KG" gehört zu den Marktführern im Bereich Backofenbau und plant im Rahmen des geförderten Vorhabens einen energie- und kosteneffizienten Backofen mit Thermo-Öl als Wärmeträger zu entwickeln. Neben der umweltschonenden Anwendung ist ebenfalls die Backzeitreduzierung geplant, damit ein fixes und energiesparendes Aufheizen gleichmäßige Backergebnisse liefert und den Stand der Technik fortschreibt. Der neu zu entwickelnde Backofen soll somit schnell und effektiv auf die verschiedenen Kundenanforderungen reagieren können.

Die Bewilligung der Fördermittel kämen zu einer Zeit, in der die Wirtschaftsunternehmen umso mehr auf solche Förderungen, zur Sicherung der Innovationskraft und des Standortes, angewiesen seien, kommentiert das Unternehmen aus Bell (Eifel) die Zuwendung. Als ältester Backofenbauer weltweit sei, so "Heuft", im Laufe unserer 300-jährigen Firmengeschichte immer wieder Innovation und Tradition miteinander verknüpft worden, um die jetzige Position im Weltmarkt erreichen zu können. In den vergangenen fünf Jahren seien über zwölf Millionen Euro in den Ausbau und die Erweiterung am Standort Bell investiert und die Weichen für weiteres Wachstum gestellt worden. Die Zahl der Mitarbeiter in der gesamten Unternehmensgruppe sei stetig gestiegen. Seit 2016 seien 50 neue Arbeitsplätze entstanden. Die bewilligten Mittel würden dazu beitragen den Wirtschaftsstandort in der Eifel weiter zu festigen, Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen.

