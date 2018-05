A 61: Baustelle bis zum Jahresende

Nach dem Bau einer neuen Mittelstreifen-Überfahrt, erfolgt der Aufbau einer so genannten 3+2-Verkehrsführung. Hierbei wird der Verkehr in Fahrtrichtung Koblenz mit zwei eingeengten Fahrstreifen an der Baustelle vorbeigeleitet; in Fahrtrichtung Köln wird ein Fahrstreifen auf die Fahrtrichtung Koblenz übergeleitet und zwei weitere Fahrstreifen verbleiben auf der Richtungsfahrbahn Köln.

Die Anschlussstellen Kruft und Mendig bleiben, so der Landesbetrieb Mobilität (LBM), während der gesamten Bauzeit in beiden Fahrtrichtungen für den Verkehr voll zugänglich. Im Rahmen der Bauarbeiten werden rund 85.000 Quadratmeter alte Fahrbahn durch neueste Asphaltbauweise - nach den Richtlinien des Bundes für hoch belastete Autobahnen - ersetzt. Die Schutzplanken am Mittelstreifen und am Außenrand der Fahrbahn in Fahrtrichtung Köln werden ebenfalls auf den neuesten Stand gebracht. Die Bauarbeiten sollen planmäßig bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Die Kosten für die Sanierung der Fahrbahn, die benötigten Verkehrsführungen und die Erneuerung der Schutzeinrichtungen belaufen sich zusammen auf rund sieben Millionen Euro, die der Bund als Straßenbaulastträger für die Autobahnen trägt.

Foto: Walz

www.lbm.rlp.de