Auf der Deutschen Vulkanstraße

91-jährige Fußgängerin stirbt nach schwerem Sturz

VG Konz. Eine 91-jährige Frau ist am 28. September nach einem Sturz gegen 10.20 Uhr in der "Gartenstraße" in Nittel gestorben. Zeitgleich rangierte ein LKW an der Stelle. Die Polizei sucht Zeugen.