Auf Johannes Butzbachs Spuren

Den Orbit im Blick

Ahr. Ein Blick über den Tellerrand - oder in diesem Fall über die Kreisgrenzen hinaus - lohnt sich: Am Montagabend, 29. Juni 2020, haben sich mit einem Tag Verspätung Schwerlasttransporter vom Fraunhofer Institut in Wachtberg aus auf den Weg zur Schmidtenhöhe bei Koblenz gemacht. An Bord eine wertvolle, spannende und hochmoderne Fracht.