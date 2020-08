Ausbau der K 55 beginnt

Aufgrund der unübersichtlichen Einmündungssituation im Bereich "Am Hochkreuz" und des schlechten Straßenzustandes werden die K 55 zwischen den Ortsteilen Obermendig und Thür und die "Thürer Straße" bis zur Ortslage Niedermendig ausgebaut.

Die Ausbaulänge beträgt für die K 55 rund 730 Meter und 300 Meter für die Gemeindestraße. Die Fahrbahnbreiten von 5,50 m erhöhen sich in den Kurven auf 5,90 m. Die Anbindung der "Thürer Straße" beginnt an der Einmündung "Edith-Falk-Straße" und endet an der neuen Einmündung der K 55. Der parallel verlaufende Rad- und Gehweg wird durch einen begrünten Trennstreifen beziehungsweise durch einen Hochbord von der Fahrbahn getrennt. Am Ortseingang Thür wird eine neue Überquerungshilfe angelegt.

Die Baumaßnahme erfolgt unter Vollsperrung. Der Verkehr wird dann für die Gesamtbauzeit von circa elf Monaten über die L 113 in Mendig und über die B 256 umgeleitet. Den Ausbau übernimmt nach Abschluss der durchgeführten öffentlichen Ausschreibung und erfolgter Prüfung der Angebote die Firma Heinz Schnorpfeil aus Treis-Karden. Die Baukosten in Höhe von circa 900.000 Euro tragen der Landkreis Mayen-Koblenz, die Stadt Mendig, die Ortsgemeinde Thür und anteilig das Wasserwerk Mendig. Das Land Rheinland-Pfalz fördert die Maßnahme in Höhe von 71 Prozent der Baukosten des Landkreises Mayen-Koblenz und 70 Prozent der Baukosten der Stadt Mendig.

Foto: Pauly

www.lbm.rlp.de