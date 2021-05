Umgeben von Wäldern und Wiesen liegt der Waldsee mitten in einem hügeligen Erholungsparadies und ist längst kein Geheimtipp mehr. Dank seiner Wasserqualität, zwei Badestegen sowie Spiel- und Grillplätzen, einem Bootsverleih, einem Sportparcours, Wanderwegen und den Traumpfaden genießt der Waldsee auch überregional große Beliebtheit. Ein Hotel-Restaurant sowie eine Pizzeria sorgen sich ebenfalls um das leibliche Wohl der Gäste.

"In der derzeitigen Situation mit den kontinuierlich fallenden Inzidenzzahlen ist die Mitteilung über den Start der Badesaison und über die ausgezeichnete Badewasserqualität am Waldsee Rieden eine fantastische Nachricht. Nach langen Wintermonaten im Lockdown steht die Badesaison vor der Tür und wir können es kaum erwarten, den Besuchern wieder ein Stück Naherholung in Mitten unserer einzigartigen Vulkanlandschaft zu bieten", so der Mendiger VG-Bürgermeister Jörg Lempertz.

Foto: Archiv

